Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin'de yanmış erkek cesedi bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal Düzce ve Gürün mahalleleri arasındaki bölgede çobanlar tarafından yanmış erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güncel
  • 03.10.2025 10:11
  • Giriş: 03.10.2025 10:11
  • Güncelleme: 03.10.2025 10:22
Kaynak: DHA
Mardin'de yanmış erkek cesedi bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal bölgede yanmış erkek cesedi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Düzce ve Gürün mahalleleri arasındaki bölgede meydana geldi.

Yanmış haldeki erkek cesedini fark eden çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol