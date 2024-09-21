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Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu bir kadın öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Şükriye K. isimli kadın yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.

Güncel
  • 21.09.2024 17:52
  • Giriş: 21.09.2024 17:52
  • Güncelleme: 21.09.2024 17:54
Kaynak: AA
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu bir kadın öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Doğuş Mahallesi'nde Şükriye K'nin (35) bulunduğu alana yıldırım isabet etti.

Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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