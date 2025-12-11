Mardin'de zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar, Yeşilli-Ömerli kara yolu kırsal Taşgedik Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ

Mardin’in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi. Kazada ölenlerin Mehmet Nur Fidan (51), Suna Fidan (42) ve Gülbahar Fidan (18) olduğu, yaralıların ise S.D. (45), S.D. (55), M.F. (20), M.N.F. (21) ve A.F. (22) olduğu öğrenildi.Ramazan Fidan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.