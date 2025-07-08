Mardin'de zincirleme trafik kazası
Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi'nde 3 minibüs, 3 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada, araçlardaki G.G., M.K. ve Ö.F.G. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.