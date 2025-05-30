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Mardin'deki Aziz Sancar Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışa açık hudut kapısı oldu

Mardin'deki Aziz Sancar Havalimanı, cumhurbaşkanı kararıyla uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Güncel
  • 30.05.2025 10:48
  • Giriş: 30.05.2025 10:48
  • Güncelleme: 30.05.2025 10:51
Kaynak: Haber Merkezi
Mardin'deki Aziz Sancar Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışa açık hudut kapısı oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Mardin'deki Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın Pasaport Kanunu gereğince uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmesine karar verildi.

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