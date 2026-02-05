Giriş / Abone Ol
Mardin'deki bir evde tüp patladı: 3 kişi yaralandı, bir araç hasar gördü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Patlamada evde ve park halindeki bir araçta hasar oluşurken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayın nedeni araştırılıyor.

Güncel
  • 05.02.2026 13:31
  • Giriş: 05.02.2026 13:31
  • Güncelleme: 05.02.2026 13:34
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki müstakil bir evde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İnceleme yapan ekipler, evde piknik tüpünün henüz belirlenemeyen nedenle patladığını tespit etti.

Patlamada yaralanan Halime T. (16), Nimet T. (45) ve Türkiye T. (79) ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama nedeniyle evde ve yakındaki bir araçta hasar oluştu.

