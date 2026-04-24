Mardin'deki silahlı kavgada 1 ölü, 2 yaralı: 21 kişi gözaltına alındı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde çarşamba gecesi meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, düğünden dönen bir grup ile kamyonetle yoldan geçen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 20 yaşındaki Muhammed Angay ile R.A. (26) ve S.A. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammed Angay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, kavgaya karıştığı değerlendirilen 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.