Mardin'deki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Vali Ozan Caddesi'ndeki kazada ağır yaralanan Orhan Kemal D. (10) tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde dün, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil B. (10) ve Orhan Kemal D'ye (10) çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan iki çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İbrahim Halil B, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, sürücü polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.