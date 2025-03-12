Mardin - Emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarptı; O anlar kamerada

MARDİN’in Midyat ilçesinde otomobil, emniyet şeridinde duran başka otomobile çarptı. Yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Zeynel Abidin Erdem Bulvarında meydana geldi. 34 EBB287 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tarlaya sürüklendi. Kazada kimse yaralanmazken, her iki araçta maddi hasar oluştu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)