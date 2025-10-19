Mardin- Hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı; kaza kamerada

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna girip, pompaları sıyırdıktan sonra iş yerinin merdivenlerine çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında uluslararası İpekyolu’ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak akaryakıt pompalarını sıyırdıktan sonra iş yerinin merdivenlerine çarptı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

HABER: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)-