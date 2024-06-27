Mardin'in 5 ilçesinde yangın

Mardin’in 5 ilçesinde çıkan yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Nusaybin ilçesindeki yangın kontrol altına alındı.

Mardin’in, Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Midyat ilçelerinde yangın çıktı. Yangınlara ekiplerin müdahaleleri sürüyor. Nusaybin Kaymakamlığı, ilçedeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Zınnar Mahallesi’nde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerine sıçramadan söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Derik ilçesinde de TOKİ konutları ile kırsal Ballı, Koçyiğit, Dumanlı, Kayacık ve Kuşçu mahallelerinde de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlar için itfaiyenin yanı sıra TOMA’lar da sevk edildi. Ballı Mahallesi’nde yerleşim yerlerine yaklaşan yangında bir ahır yanarken, Mardin ve Mazıdağı’ndan takviye olarak ekiplerin sevk edildiği yangına müdahale devam ediyor.

Fotoğraf: İHA

Midyat ilçesinin kırsal Budaklı Mahallesi’nde de yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri, jandarma ve köylüler müdahale ediyor.

Kızıltepe’de Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı yakınlarında da yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı noktalarda söndürme çalışmaları sürüyor.

Nusaybin ilçesinde de kırsal Sınırtepe mahallesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yandere, Çalı ve Eski Hisar mahalleleri arasındaki bölgede çıkan örtü yangınına ise itfaiye ekipler ve TOMA’larla müdahale sürüyor.