Mardin kayyumu 11 taşınmazı satışa çıkardı

Kayyumun yönettiği Mardin Büyükşehir Belediyesi, 11 taşınmazı satışa çıkardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım 2024 tarihinde üçüncü defa kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi taşınmaz satışına devam ediyor.

MA'da yer alan habere göre, 4 Kasım 2024 tarihinden itibaren 57 taşınmazı satışa çıkaran kayyum yönetimi 11 adet taşınmazın daha satıyor.

Taşınmazların satış ilanına göre, Artuklu'nun Nur Mahallesinde bulunan 866 ada 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77 ve 78 parsel numaralı taşınmazlarla, 2232 ada 1 nolu parseldeki taşınmazlar satılacak.

Kayyum yönetimi tarafından satışına onay verilen taşınmazların imar durumu "konut alanı" olarak görülüyor.

Satılacak alanların yaklaşık 23 bin metrekareden oluştuğu görüldü. 11 adet taşınmaz için yaklaşık 85 milyon muhammen bedel belirlendi.