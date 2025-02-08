Mardin kayyumu 3 ayda 301 işçiyi işten çıkardı

Politika Servisi

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 4 Kasım 2024 tarihinde kayyum olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve yönetiminin başlattığı işçi kıyımı devam ediyor.

DEM Parti yönetimi tarafından işe alınan personellerin çıkışını yapan kayyum yönetimi, aralarında mahkeme kararı ile işlerine iade edilenlerin de olduğu işçileri hedef aldı.

Daha önce farklı tarihlerde toplam 236 işçinin işine son veren kayyumun, 65 işçiyi daha çıkarması ile birlikte 3 aylık süreçte işten çıkarılan işçilerin sayısı 301 oldu. İşten çıkarmaların devam ettiği öğrenilirken, işçiler de mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.