Mardin kayyumunun ilk icraatı: Çöktüğü makamda fotoğraf çektirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Ahmet Türk yerine kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun ilk iş olarak makam odasına AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astı.

Akkoyun'un fotoğrafı ve özgeçmişi Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine eklendi.

NE OLMUŞTU?

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Eğer iktidar iflas etmiş bu yöntemlerle başarılı olacağını düşünüyorsa çok büyük yanılacaktır. Halkımız da her şart ve koşulda kendi iradesine sahip çıkacaktır" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına dair yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk:

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021/6 esas sayılı KOBANİ davasında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası alması,

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2022/142 esas sayılı dosyasında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılamasının devam etmesi,

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/7685 sayılı soruşturmasında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle;

Ahmet Türk, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.