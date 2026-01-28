Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin- Nusaybin’de 2 TIR çarpıştı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 28.01.2026 11:44
  • Giriş: 28.01.2026 11:44
  • Güncelleme: 28.01.2026 11:44
Kaynak: DHA
Mardin- Nusaybin’de 2 TIR çarpıştı: 2 yaralı

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde 2 TIR’ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin-Cizre kara yolunun 50’nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 TIR çarpıştı. Kazada araçlardan biri tarlaya savrulurken, çarpmanın etkisiyle TIR’lardan birinin şoför kabini koptu. Her iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

BirGün'e Abone Ol