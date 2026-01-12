Mardin- Nusaybin’de otomobil kaldırıma çıkıp iş yerinin kepengine yaslandı

MARDİN’in Nusaybin ilçe merkezinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak bir iş yerinin kepengine yaslanıp kaldı. Kazada otomobilde bulunan 1 çocuk hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçe merkezi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ADK 295 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otomobil, kaldırımda bir iş yerinin kepengine yaslanarak yan şekilde durdu. Kazada, otomobildeki bir çocuk hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)