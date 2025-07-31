Mardin-Nusaybin’de TIR devrildi: 1 yaralı

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, uluslararası İpekyolu üzerinde inşaat malzemesi yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. 33 EKT 73 plakalı TIR, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN, (DHA)