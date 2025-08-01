Mardin turizmini sıcaklık çarptı

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Mardin’de turizm hareketliliğinde düşüş yaşandı.

Tarihi, kültür ve inanç turizminin yanı sıra doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleriyle ziyaretçileri rotasında olan Mardin, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kentin tarihi caddeleri, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı ile eski Mezopotamya’nın önemli yerleşim yerlerinden olan Dara Antik Kenti gibi çok sayıda tarihi ve kültürel yapı, ziyaretçilerin uğrak adreslerin başında geliyor.

Sıcak havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ise ziyaretçi sayısında düşüşün yaşanmasına neden oldu.

Esnaf Beytullah Ay, İHA muhabirine, gündüz iş olmadığını, sıcaklığın 43-45 dereceleri gördüğünü söyledi. Sıcak olduğu için kimsenin çıkamadığını belirten Ay, "1,5-2 aydan beri sıcaklıktan dolayı turist azaldı. Önümüzdeki günlerde inşallah iyi olacak" dedi.



Ülke olarak sıcaklık yaşanıyor, ağaç dikmeyi unutmayalım lütfen"

Sokak fotoğrafçısı Mehmet Arif Tunç ise, sıcaklığın işlerini düşürdüğünü ifade ederek, "Normaldir, son bir ay kaldı. Dişimizi sıkacağız, umarım dişimizi sıkarak dişimizden olmayız. İş konusunda yüzde 60 düşüklük var. Midyat çok sıcak, aslında bu sene ülke olarak sıcaklık yaşanıyor. Umarım hakkımızda hayırlısı olsun ve ağaç dikmeyi unutmayalım lütfen" diye konuştu.

Sevda Eroğlu da kına işi yaptığını kaydederek, "Kına yapan kişilerde çok büyük bir düşüş oldu. Geçen aylara göre yapamıyorum, sıcaklıktan dolayı turistler gelmiyor. Şu an taş çatlasa 10 kişiye yapıyorum" şeklinde konuştu.