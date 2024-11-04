Mardin ve Batman belediyelerine kayyum atandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Batman Belediyesi'ne kayyum atandı.

MA'nın haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atadı.

Polisler, sabah saatlerinde belediye binası önünü ablukaya aldı.

Kayyum kararının, Eşbaşkan Ahmet Türk'e bildirildiği ifade edildi.

BATMAN BELEDİYES'İNE VALİ EKREM CANALP KAYYUM OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı.

Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Batman Belediyesine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti.

"GASPA İZİN VERMEYECEĞİZ"

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz X (Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Onlarca yolsuzluğun ve 8 yıllık hukuksuzluğun ardından halkın iradesiyle geri alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı. Halk tarafından seçilenlerin yerine atama yapmak hukuka, demokrasiye ve ahlaka aykırıdır. Bu iktidarın yıllardır halkın iradesini tanımadığı gerçeği, faşist kayyum politikasında somutlaşmıştır. Kayyumunuzu kabul etmiyoruz! Gaspa izin vermeyeceğiz!"

Onlarca yolsuzluğun ve 8 yıllık hukuksuzluğun ardından halkın iradesiyle geri alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı. Halk tarafından seçilenlerin yerine atama yapmak hukuka, demokrasiye ve ahlaka aykırıdır. Bu iktidarın yıllardır halkın iradesini tanımadığı… pic.twitter.com/aOcap2r2mI — Saliha Aydeniz (@Saliha_Aydeniz) November 4, 2024

MARDİN'DE ETKİNLİKLER 10 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Öte yandan Mardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricindeki diğer programların 4-14 Kasım'da yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenen toplanma, her türlü açık hava ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma ve nöbet eylemi, stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri ve broşür dağıtılması, afiş ve pankart asma ve benzeri her türlü eylemin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri gereğince, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde 4 Kasım saat 07.00'den 14 Kasım saat 07.00'ye kadar 10 gün süre ile yasaklanmıştır."