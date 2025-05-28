Mardin- Yaya geçidinde 2 çocuğa çarparak ölümlerine neden olan sanığa verilen ceza az bulundu

MARDİN'de yaya geçidinde otomobili ile İbrahim Halil Bumanhan (10) ile Orhan Kemal Duva'ya (11) çarparak ölümlerine neden olan Nurullah Çiçek'e (22) verilen indirimli 7 yıl hapis cezasını, istinaf mahkemesi az bularak bozdu. Dosya, yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

Kaza, 14 Temmuz 2024'te akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Çiçek'in kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Halil Bumanhan ile Orhan Kemal Duva'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Nurullah Çiçek, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili tutulan tespit tutanağında, Çiçek'in trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, hız limitinin 50 kilometre olduğu ve yaya geçidindeki çocuklara 50 kilometrenin üzerinde hızla çarptığı kanaatine varıldığı belirtildi.

180 KİLOMETRE HIZLA GİTTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Nurullah Çiçek'in sosyal medyada paylaştığı aracıyla hız yaptığı videolardan birinde 180 kilometre hızla gittiği görüntüler ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımların altına 'Cani, katil' gibi ifadeler yazdığı görüldü.

YÜZDE 100 KUSURLU BULUNDU

Nurullah Çiçek'in 'Taksirle öldürme' suçundan yargılandığı Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Şubat'ta görülen davanın 3'üncü duruşmasında, savcı mütalaasını sundu. Mütalaada, 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 85/2 maddesi gereğince cezalandırılmasını talep edilerek, kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporu dikkate alındığında; Nurullah Çiçek'in Karayolları Trafik Kanunu'nun 74/B ve 146'ncı maddelerinde belirtilen yükümlülükleri ihlal ettiği, yaya geçidinden geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermediği ve yüzde 100 kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

SANIĞA İNDİRİMLİ CEZA

Mahkeme heyeti Nurullah Çiçek'e 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 6 yıl hapis verdi ardından cezayı artırdı. 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılan Çiçek'e, yargılama sürecindeki tutumu nedeniyle indirim uygulandı. Nurullah Çiçek 7 yıl hapis cezasına çarptırılırken, ehliyetine 2 yıl süre ile el konuldu.

Mağdur ailelerin avukatı İrfan Ceylan, dosyayı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Ceza Dairesi, verilen cezanın az olduğunu belirterek kararı bozdu. Dosya yeniden Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

90 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORMUŞ

Mahkemenin karar tutanağında, "Bilinçli taksir düzeyinde kusurlu olduğu kabul edilen sanık hakkında TCK'nın 22/3 maddesi uygulanırken, sanığın 50 kilometre hız sınırı olan meskun mahalde yaklaşık 90 kilometre hızla gitmesi, yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmaması, sanığın birden fazla kusurlu davranışın olması ve görüntülere yansıyan suçun işleniş şekli dikkate alınarak temel ceza üzerinden yarı oranında artırım yapılması gerekirken somut olaya uygun düşmeyecek şekilde üçte bir ile yarı oranın arasında olacak şekilde 2/5 oranında artırım yapılması, hukuka aykırı görülmekle sair istinaf sebeplerinin reddiyle CMK'nın 280/1-e maddesi uyarınca hükmün bozulmasına, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine oy birliği ile kesin olmak üzere karar verildi" denildi.

'TEMENNİMİZ, ÜST LİMİTTEN SANIĞIN CEZALANDIRILMASI'

Avukat İrfan Ceylan, sanığın 11 Haziran'da yeniden Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağını belirterek, "İstinaf mahkemesi özellikle şunu söyledi; 'Hayattan koparılan 2 canın bedelinin bu olmamalıydı.' Adalet duygusunun bu ceza ile tezahür etmediğine vurgu yaptı. Kararı bozup, ilk derece mahkemesine gönderdi. İlk derece mahkemesi yeni karar aldı. Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 2025/71 esas sayılı dosyasıyla yeni bir yargılama başlayacak. Benim şu aşamadaki öngörüm şudur; ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesinin kararına uyup, sanığa daha fazla ceza verme yolunu tercih edecek. İlk yargılamada 6 yıl vermişti, sonra bilinçli taksirle artıma yoluna giderek bunu 7 yıla çıkarmıştı. Bence basit taksirden alt limitten yukarıya doğru biraz daha fazla uzaklaşacak. Öngörüm, 10 yıl diye düşünüyorum. Sanığın trafikteki tehlikeli sürüşü dava dosyasında mevcuttur. Öyle bir ceza verilmeli ki; verilecek ceza bu ve benzeri sanıklar için caydırıcılık özelliğini taşımalıdır. Aksi takdirde yeni canlar ortadan kaybolacak, hayattan kopartılacak, yeni canlarımız gidecek, tekrar canımız yanacak. Temennimiz, üst limitten sanığın cezalandırılmasıdır" dedi

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)