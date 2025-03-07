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Mardin’de 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ajans Haberleri
  • 07.03.2025 22:25
  • Giriş: 07.03.2025 22:25
  • Güncelleme: 07.03.2025 22:26
Kaynak: İHA
Mardin’de 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Mardin’in Artuklu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün gece Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen cip, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Öztekin’e (58) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkarken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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