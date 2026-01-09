Mardin’de 17 yaşındaki çocuktan 1 haftadır haber alınamıyor

Mardin'de 3 Ocak’tan bu yana haber alınamayan Melek Ayhan isimli 17 yaşındaki çocuğun annesi Nazmiye Ayhan, "Kimse ne içtiğini ne yediğini bilmiyor. El bebek gül bebek büyüttük seni. Bari bir haber gönder, bileyim sağsın, bir şey demem" dedi.

Artuklu ilçesinde ailesiyle yaşayan Melek Ayhan, 3 Ocak’ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesi kendi imkanlarıyla kızlarına ulaşamayınca, durumu polise bildirdi. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Anne Nazmiye Ayhan, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, şüphelendikleri kimsenin olmadığını, kızının kendi rızayla mı yoksa zorla mı götürüldüğünü de bilmediklerini söyledi.

Ayhan, kızının bir an önce bulunmasını talep ederek şunları söyledi:

"Emniyete, çocuk şubeye, savcılığa, her yere gittim ama hala bir haber alamadım. Günlerdir kızımdan haber alamıyorum, perişanım. Kızımı getirin bana. Gösterin, bileyim iyidir, haklarında dava açmam. Cumartesi günü sabah evden çıktık. Kız kardeşinin kolu kırık olduğu için ‘Yanında kalıp ona bakacağım’ dedi. Saat 12.00 gibiydi eve döndük ama kızım yoktu. Evden de hiçbir şey götürmemiş, ne çanta, ne elbise, ne para hiçbir şey götürmemiş. Markete mi gitmiş, nereye çıkmış bilmiyorum, kendisi mi yoksa zorla mı götürülmüş bilmiyoruz. Eğer ki, ben bir gün dışarıda kaldım, eve dönsem annem babam kızacak diyorsa ben hiç kızmam. Yeter ki eve gelsin, dönsün, bileyim sağdır. Başka da hiç bir şey istemiyorum."

Kızının hayatından endişe duyduğunu belirten Ayhan, "Perişan olduk, Allah rızası için çık gel. El bebek gül bebek büyüttük, bu yaşa getirdik. Bir haber ver, bileyim sağsın, bir şey demem. İstediğin kadar istediğin yerde kalırsın, yeter ki ben bileyim. Kızımı gören ya da yerini bilenlerden insaniyet namına 112’ye ya da en yakın güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum" dedi.