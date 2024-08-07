Mardin’de 2 farklı noktada çıkan anız ve ot yangını söndürüldü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çıkan 2 farklı noktada çıkan anız ve ot yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, saat 03.30 sıralarında Kocakent ve Balpınar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız ve ot yangını çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş alana yayılan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.