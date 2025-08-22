Mardin’de 2 günde 3 kadın ölü bulundu: İki olayın bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde haber alınamayan 3 kadının cansız bedeni yaşadıkları evde bulundu.

Artuklu'nun Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, evde 2 kardeşin cansız bedenlerini buldu.

CANSIZ BEDENLER DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının olay yerinde incelemesi tamamlandı.

İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedenleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, buradan da otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AYNI GÜN 2. VAKA

2 kardeşin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, akşam saatlerinde benzer bir ölüm vakası daha yaşandı.

Yalım Mahallesi'nde oturan ve kendisinden haber alınamayan Cemile Arslanhan'ın yakınları eve gitti. Arslanhan'ı hareketsiz halde yerde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Arslanhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslanhan'ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki olayın bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.