Mardin’de 2 haftada 5 sağlıkçı şiddete uğradı

Haber Merkezi

Mardin’de 7 Ocak ve 21 Aralık tarihleri arasında 5 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldı.

İlk olay 7 Ocak'ta Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 hemşire hasta yakınları tarafından darbedilmesiyle yaşandı. 12 Ocak'ta Nusaybin Devlet Hastanesi'nde bir ebe hasta yakınlarının saldırısına uğradı. 21 Ocak'ta Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servisinde çalışan bir doktor saldırıya uğradı. Yaşan şiddet olaylarına ilişkin Mardin Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesi yazılı açıklama yaptı.

Yanlış sağlık politikaları ve niteliksiz sağlık hizmetlerinden kaynaklı sağlıkta şiddetin artarak devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Artarak devam eden sağlıkta şiddet vakalarından da görüldüğü üzere göstermelik mevzuat düzenlemelerinin sağlıkta şiddeti azaltmadığı açıktır. Sağlıkta şiddeti önleyici etkin tedbirler bir an önce alınmalıdır. Sağlıkta yaşanan ve yaygın hale gelen saldırıların yanlış sağlık politikalarının bir sonucu olduğunun farkındayız. Şiddet asla kabul edilebilir değil" ifadeleri kullanıldı.