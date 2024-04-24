Mardin’de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Kaynak: AA
Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi Sakarya Caddesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.