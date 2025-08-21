Mardin’de 2 kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu

Mardin’in Artuklu ilçesinde Merkez Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Yeniyol Caddesi’nde oturan Leyla Işıktaş (60) ile ablası Muatter Işıktaş (65) öğleden sonra evlerinde ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, akşam saatlerinde benzer bir ölüm vakası daha yaşandı. Yalım Mahallesi'nde oturan ve kendisinden haber alınamayan Cemile Arslanhan'ın yakınları eve gitti. Arslanhan'ı hareketsiz halde yerde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Arslanhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslanhan'ın cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki olayın bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.