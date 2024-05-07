Mardin’de 2024 sezonunun ilk arpa hasadı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin’de arpa hasadına başlandı.

Kızıltepe ilçesinin kırsal Örencik Mahallesinde, çiftçi Eyüp Topçul, yağışlı bir sezonun ardından kuru tarım arazisinde bu yıl dönüm başına 400 kilogram arpa üretti. Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunulan 45 dönümden hasat edilen yaklaşık 16 ton arpa, zahireci esnafı Seyhan Erat tarafından ilk ürün olması dolayısıyla sembolik bir fiyatla tonu 10 bin 300 liradan satın alındı.





