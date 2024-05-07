Mardin’de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şahıs tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 4 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Mahallesinde 4 Mayıs’ta iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.Ö., İ.D., M.A.Ö., H.Ş., M.E., S.E., A.S., M.S. ve A.S.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ş., M.S., A.S. ve A.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tepebaşı Mahallesinde 4 Mayıs’ta iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu S.D., D.Ö. ve C.S. yaralanmış, kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalanmıştı.