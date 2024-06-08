Mardin’de 300 ton saman balyası kül oldu

Mardin’de çıkan yangında 300 ton saman balyası tamamen yanarak kül oldu.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Höyüklü Mahallesi’nde saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, uzun uğraş sonrası yangını kontrol altına aldı.

Söndürülen yangında yaklaşık 300 ton saman balyası küle döndü.