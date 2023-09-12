Mardin’de 463 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, 18 çuval içinde 463 kilogram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla gerçekleştirilen operasyonda bir araç durduruldu.

Durdurulan araçta yapılan aramada 18 çuval içerisinde toplamda 463 kilogram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddesine el konulurken, sürücü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.