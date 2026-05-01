Mardin’de 5 araç çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Mardin'de Mazıdağı ilçesinde 4 otomobil ile 1 cipin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ömürlü Mahallesi’nde meydana geldi. 4 otomobil ile 1 cip, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazada araçlardaki Emine K. (52), Nurşah D. (31), Adem D. (46) ve Kübra K. (31) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.