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Mardin’de 5 ayrı noktada çıkan yangın söndürüldü

Mardin’in Midyat ilçesinde 5 ayrı noktada ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Güncel
  • 05.07.2024 21:39
  • Giriş: 05.07.2024 21:39
  • Güncelleme: 05.07.2024 21:42
Kaynak: İHA
Mardin’de 5 ayrı noktada çıkan yangın söndürüldü
AA


Mardin'in Midyat ilçesi Düzgeçit, Ovabaşı, Söğütlü, Şenköy, Harmanlı mahallerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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