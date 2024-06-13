Mardin’de 5 kişinin öldürüldüğü saldırı: 2'si tutuklu 4 kişi yargılanıyor

Mardin’de 19 Ocak'ta yabancı asıllı 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 2'si tutuksuz 4 kişinin yargılandığı dava sürüyor. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mardin'de geçen yıl yabancı plakalı cipte Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Murat Y. ve İbrahim D'nin katılmadığı duruşmada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, tarafların avukatları hazır bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tutuklu sanıklar savunmalarını yineleyerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Mardin'de, Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde 19 Ocak 2023'te, Irak plakalı cip durdurulmuş, düzenlenen silahlı saldırıda araçta bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

İddianamede, tutuklu sanıklar Abdullah K. ile Faris A. ve tutuksuz sanık Murat Y. hakkında "kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, tutuksuz sanık İbrahim D. hakkında ise "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.