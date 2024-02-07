Mardin’de 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Mardin’in Ömerli ilçesinde 1 hafif ticari araç ile 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde bir hafif ticari araç, 72 AK 106, 06 DH 8845, 72 AK 105, 34 FD 8497, 47 ACK 364 plakalı ve plakası belirlenemeyen başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömerli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.