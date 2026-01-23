Mardin’de 90 kırsal mahallenin yolu kapandı: Ağır tonajlı araçlar hakkında karar

Mardin’de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 5 kaza yaşandı, yerleşim yerlerinin yolu kapandı; Mardin-Diyarbakır kara yolunun bir bölümü ise ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

Kent ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, kayganlaşan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, Artuklu, Kızıltepe, Mazıdağı ve Ömerli ilçelerindeki 5 trafik kazasında da 3 kişi yaralandı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kentte 90 kırsal mahallenin yolu kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yolları ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Kar yağışının ardından ana arterler ve bağlantı yollarında tuzlama yapılırken, kaldırımlarda da kar temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Mardin-Diyarbakır istikametinde ağır tonajlı araçlara yönelik trafik kısıtlaması uygulandı. Mardin Artuklu Üniversitesi ile TEİAŞ kavşakları sonrasında ağır tonajlı araç geçişi durdurulurken, bu araçlar spor salonu önü TIR parkına yönlendiriliyor.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve yol durumunu takip ederek güzergahlarını planlamaları konusunda uyardı.