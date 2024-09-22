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Mardin’de aileler arasında 2 gün süren kavgada 7 kişi yaralandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş köyünde iki aile arasında çıkan kavga iki gün sürdü. Kavgada 7 kişi yaralandı.

Yurt
  • 22.09.2024 18:57
  • Giriş: 22.09.2024 18:57
  • Güncelleme: 22.09.2024 18:58
Kaynak: iHA
Mardin’de aileler arasında 2 gün süren kavgada 7 kişi yaralandı
FOTOĞRAF: İHA

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş köyünde iki aile arasında çıkan kavga iki gün sürdü. Kavgada 7 kişi yaralandı.
Olay, dün Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Bugün Mazıdağı ilçe merkezinde yolda karşılaşan iki ailenin bireyleri tekrar birbirlerine girdi. İhbar üzerine bu kez olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İki gün devam eden kavgada 7 kişi yaralandı.

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