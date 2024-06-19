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Mardin’de akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

MARDİN'in Midyat ilçesinde akraba aileler arasında çıkan yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 19.06.2024 23:52
  • Giriş: 19.06.2024 23:52
  • Güncelleme: 19.06.2024 23:52
Kaynak: DHA
Mardin’de akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Midyat ilçe merkezinde öğle saatlerinde akraba aileler arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.A. (41), bıçakla karnından ağır yaralandı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. F.A. çevredekiler tarafından hastaneye götürülürken, polis bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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