Mardin’de akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

MARDİN'in Midyat ilçesinde akraba aileler arasında çıkan yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Midyat ilçe merkezinde öğle saatlerinde akraba aileler arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.A. (41), bıçakla karnından ağır yaralandı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. F.A. çevredekiler tarafından hastaneye götürülürken, polis bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.