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Mardin’de at ve eşek kesen şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 10.03.2025 16:45
  • Giriş: 10.03.2025 16:45
  • Güncelleme: 10.03.2025 16:45
Kaynak: DHA
Mardin’de at ve eşek kesen şüpheli yakalandı

Salih KESKİN/YEŞİLLİ (Mardin), (DHA)- MARDİN’de at ve eşekleri kesip, etlerini satmak isteyen şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. El konulan yüklü miktardaki at ve eşek eti ise imha edildi.

Derik ilçesinde kestiği at ve eşeklerin etlerini satmak için Yeşilli ilçesine getiren şüphelinin yolda atıkları boş araziye attığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı. Yapılan çalışmada et atıkları ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. El konulan yüklü miktardaki at ve eşek eti imha edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

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