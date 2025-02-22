Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin’de bir binanın terasında çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 22.02.2025 20:44
  • Giriş: 22.02.2025 20:44
  • Güncelleme: 22.02.2025 20:44
Kaynak: İHA
Mardin’de bir binanın terasında çıkan yangın söndürüldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir binanın terasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bina sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Edinilen bilgilere göre, İpek Mahallesi’nde bulunan bir binanın terasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

BirGün'e Abone Ol