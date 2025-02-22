Mardin’de bir binanın terasında çıkan yangın söndürüldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir binanın terasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bina sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, İpek Mahallesi’nde bulunan bir binanın terasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.