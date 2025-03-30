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Mardin’de bir çoban yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Mardin’in Derik ilçesinde yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan çoban, hastanede hayatını kaybetti.

Yurt
  • 30.03.2025 23:21
  • Giriş: 30.03.2025 23:21
  • Güncelleme: 30.03.2025 23:23
Kaynak: iHA
Mardin’de bir çoban yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
FOTOĞRAF: İHA

Mardin’in Derik ilçesinde yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan çoban, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çadırlı köyünde Vedat Çakıl (27), hayvanları merada otlattığı sırada yıldırım çarptı.

Ağır yaralanan Çakıl, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çakıl’ın yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, gencin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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