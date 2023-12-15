Mardin’de büyükbaş hayvan çalan 3 hırsız tutuklandı

Mardin’in Midyat ilçesinde hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıköy Mahallesi’nde düzenlenen yol kontrollerinde durdurulan bir kamyonette, Yayvan Tepe Mahallesi’nden çalındığı tespit edilen 5 büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Olay ile ilgili kamyonetteki Y.T. U.G., M.K. ile B.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T., U.G. ve M.K., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.