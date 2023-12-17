Mardin’de çalıntı motosikletle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çalıntı motosikletle yakalanan ve üstlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir motosikletin çalınması üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda plakasız bir motosiklet durduruldu. Motosikletteki 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 19,69 gram eroin ve 2,63 gram metamfetamin ele geçirilirken, motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Motosiklet sahibine teslim edildi, gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.