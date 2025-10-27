Mardin’de çarpışan otomobillerden biri durağa daldı: 4 yaralı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN’in Derik ilçesinde çarpışan 2 otomobilden biri savrularak yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada duraktaki kişiyle araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Derik ilçesi Tepebağ Mahallesi Riya Kosere Caddesi’nde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan biri, yol kenarındaki otobüs ve minibüs durağına girdi. Kazada durakta bekleyen İ.H.E. (62) ile araçlardaki C.P. (63), R.D. (38) ve S.D. (34) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

