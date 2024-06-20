Mardin’de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Mardin'in Ömerli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Muhammed Adil İnci'nin (24) kullandığı motosiklet, kırsal Kocasırt Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İnci'nin Dargeçit Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.