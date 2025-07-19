Mardin’de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Yalım Mahallesi otogar kavşağında gece saatlerinde 07 YDT 69 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan tır şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.