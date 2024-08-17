Mardin’de doğalgaz hattında bomba paniği

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, doğalgaz boru hattı döşendiği sırada bulunan bomba düzeneği paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde belediye ekipleri Çağçağ Caddesinde doğalgaz hattı için yapılan kazı çalışmalarında el yapımı olduğu belirtilen bomba düzeneği buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine bomba imha ekiplerinin geleceği belirtilirken polis çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.