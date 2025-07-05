Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin’de düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 05.07.2025 13:09
  • Giriş: 05.07.2025 13:09
  • Güncelleme: 05.07.2025 13:09
Kaynak: DHA
Mardin’de düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı

MARDİN’in Midyat ilçesinde, düğün konvoyundaki iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan S.Y. (28), H.A. (43), T.A. (55), H.K. (16) ve E.A. (50) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)

BirGün'e Abone Ol