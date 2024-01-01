Mardin’de gece yarısı hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Mardin’in Artuklu ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, gece yarısı alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, gece 03.00 sularında ilçenin Yalım Mahallesi’nde park halinde olan hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.