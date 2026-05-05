Mardin’de GES’e direnenler kazandı

Mardin Yeşilli’ye bağlı Zeytinli Mahallesi’nde, AKP yönetimindeki belediyenin planladığı GES projesi Mardin 1’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkeme kararına dair Mardin Barosu mahallede basın açıklaması yaptı.

MA’sa yer alan habere göre Mardin Barosu Çevre ve Kent Komisyonu üyesi Derya Yiğit Aslan, GES alanında yapmış oldukları inceleme sonrasında da projenin usule uygun olmadığını söyledi.

Aslan, şunları söyledi: "Projenin hayvan otlanma alanlarını yok edeceği, bölgedeki ekolojik, biyoçeşitlilik ve yaban hayvanların hayatına zarar vereceği sonucuna varılmıştır. Alanda fauna ve ekolojik dengede oluşacak zararlar ve koruma önlemlerinin proje dosyasında tam olarak verilmediği, tespit edilen eksikliklerin mevcut dosyayı kusurlandıracağı anlaşıldığından ve idarenin ilan sürecini mevzuata uygun yürütmediği tespit edildiğinden proje için verilen ÇED gerekli değildir kararı iptal edilmiştir."

Açıklama alkışlar ile son buldu.